今年外資頻頻提款台灣和韓國股市，至今已分別賣超台股180億美元、韓股256億美元，卻逆勢買超陸股逾300億美元，但今年大陸股市劇烈回檔，重要陸資企業市值到今天已經蒸發1.9兆美元，其中赴美掛牌補教業龍頭新東方從2月高點199美元跌到1.85美元，短短6個月股價暴跌9成9，新加坡政府投資公司（GIC）是最大股東，新東方市值突然不見306億美元，新加坡政府成了大輸家。

外資昨賣超台股逾500億，狙殺標的包括台積電、聯電、中鋼、鴻海、群創、友達、長榮、萬海、陽明等，拖累大盤重挫450點，引發市場議論。

謝金河在臉書發文指出，外資去年賣超台股5394.7億元，今年已經超過5300億，理論上，外資很少連續兩年大賣超台股，今年外資賣超台股，到現在還沒有停止，這當中，很大的原因是MSCI不斷調高中國股市的權重，迫使外資大舉加碼。

他統計外資今年在亞洲市場的買賣超，發現今年外資買超中國380.5億美元，而外資今年大賣超南韓256.8億美元，賣超台股161.4億美元，若再加上昨天已經超過180億美元，外資在越南、馬來西亞、泰國、菲律賓都是賣超，代表外資大舉減碼亞太市場，把全部的部位加碼到中國，現在外資在中國遭到獵殺，南韓與台灣變成外資的提款機，如果把台股和南韓股市放在一起看，這一個月來簡直一摸一樣。台積電走勢像三星，記憶體股像Hynix，因為，外資大幅賣超半導體股。

謝金河提到，雖然很難直接印證外資是賣台灣及南韓，全部資金壓在中國，但外資今年大力加碼中國股票肯定賠慘。今年重要中資企業市值到今天已經蒸發1.9兆美元，騰訊跌掉3767億美元，阿里少2329億美元，拼多多縮水1607億美元，快手暴減1473億美元，美團減少1588億美元，這些重量級的中企是外資的基本配備，像騰訊、拼多多、美團、好未來是黑石集團的最愛，先鋒押好未來、新東方、拼多多。這次新東方從199.97美元跌到1.85美元，我們赫然發現新加坡政府投資公司（GIC）是最大股東，新東方市值突然不見306億美元，新加坡政府成了大輸家。

謝金河認為，中資股最慘的是補教股，股價跌九成還會一直跌。在香港掛牌的中國快手殺最兇，快手二月在香港上市，共有142萬人認購，凍結1.28兆港元資金，上市後，股價從417.8港元跌到剩下65.05港元，以這種情況跌下去，不知底部在哪裡的中資股，令人怵目驚心！