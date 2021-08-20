72歲資深女星潘迎紫近年和家人定居香港，上月底她自曝為了照顧住院媽媽，便在醫生建議下接種了輝瑞疫苗，未料她打後不僅血壓飆升，還出現心跳加速、呼吸困難等狀況，送急診後幸好無大礙。今(20日)她在微博分享將接種第二劑，有上次經驗後，潘迎紫分享準備好了「4大法寶」，分別是簡單盥洗用具、飲用水、餅乾、手機充電器，以備不時之需。

從前年底起新冠肺炎疫情肆虐，使注射疫苗問題與心得更受關注，潘迎紫上月底則忽然曬出自己在救護車上的手指照片，說因需要常陪媽媽看病便選擇接種了比較強的輝瑞疫苗，沒想到沒有高血壓的她打完血壓升高，心跳與呼吸也不受控制，醫師擔心她發生過敏性休克，便急請救護車載她就診，到了急診室，醫生又擔心她因疫苗引發急性心肌炎，抽血後確認沒事，當晚才放她出院。

潘迎紫長期居住在香港，不忘透過微博分享近況。（圖／中時資料照片）

對此，潘迎紫進一步說，因為她是容易過敏體質，接種前有諮詢過醫生，兩位醫生都建議她別打，但考量她有陪母親出入醫院的需要，問到第三位醫生，對方才點頭同意她去打，幾天後她更報平安，寫下：「醫生對我說，自身免疫力好的人，對疫苗的反應會強烈些，而第一針反應強烈的人，對第二針就會沒事了，反之亦然。除了皮膚有點紅疹之外，我已經恢復了！又是一隻鳳！哈！放心哦」，並呼籲大家若接種前有疑慮可以先請教醫生。

潘迎紫透露今前往施打第二劑疫苗。（圖／翻攝自潘迎紫微博）

今潘迎紫稍早報告將去接種第二劑疫苗，「我帶了個小小方便包~~簡單漱洗用品，飲用水，餅干（乾），手機充電器，以防萬一哈！上次殺我一個措手不及，結果，沒水沒糧手機沒電，在急症（診）室的硬膠椅上干（乾）坐了9個鐘頭！呵呵！」而粉絲也為她打氣：「姐姐好可憐~這次一定沒事的！加油！」、「希望姐姐這次順利，不要有太大的副作用」、「做好完全的準備總是沒錯」。

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