台北市持續推動數位學習，北市教育局今宣布110學年度將啟動「學生自備行動載具到校學習計畫」（BYOD計畫），參加對象為高中職2年級至國小5年級學生，教育局表示，因師生使用載具與線上學習平台經驗大幅提升，學生使用行動電子設備查詢資料頻率增加，因此，推動此計畫協助學校打造BYOD校園環境。

在歐美企業吹起一股讓員工自帶設備上班的BYOD（Bring Your Own Device）風潮，北市教育局也將啟動類似計畫，讓學生攜帶自己的行動電子設備到校，做個人化設定及安裝自己的學習軟體工具，在儲存個人資料上也更無顧慮；至於經濟弱勢學生則可向學校借用。

教育局表示，參與計畫的學校，班級至少要有3班，並需經校務會議或課程發展委員會研議通過，每個參與班級需有7成以上的學生自備載具，且導師與9成家長均須同意才能加入。

教育局表示，109學年度已有4校試辦BYOD，包括陽明高中、仁愛國中、永春高中和南港國小；110學年度第1學期的目標希望達到市立高中職160班實施、110學年度第2學期則擴大實施目標為320班。

教育局指出，8月25日將舉辦線上說明會，請各校在開學後蒐集參與班級學生家長自備載具意願調查、資訊教學計畫和配套措施規畫，9月30日申請截止，通過後學校可進行相關採購作業。

教育局說明，將補助參與計畫的學校大尺寸液晶觸控式顯示器、班級上鎖置物櫃，依參與班級數提供每班1台；行動載具充電站3至5班1座、7至9班2座、全年級或10班以上至少3座；並額外補助學校100T雲端空間、防毒軟體、Office作業系統和行動載具管理系統。