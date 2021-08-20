高市桃源區復興里、拉芙蘭里、梅山里居民聯外交通因雨中斷，公路總局持續搶修明霸克露便橋，市府民生物資亦持續運補至山區，今日上午高市府第6批約600公斤民生物資，包含麵條、沙拉油、鹽巴、假牙清潔劑、奶粉、衛生紙、濕紙巾、嬰兒尿布及洗衣精等，由黑鷹直升機於9點23分自小港機場起飛，9點57分降落在梅山里梅山口停車場，當地里長即時協助將物資發送給居民。直升機同時也載送1名消防人員前往復興里執行搜救任務，並於返航時協助後送2名患者及3名陪同家屬，後續由消防局派救護車護送至義大醫院及長庚醫院就醫。

社會局表示，桃源區明霸克露橋8月7日斷橋後，為維持山區居民日常生活運作，高市府自8月8日起已由直升機運補6批共約3400公斤民生物資至後山三里。第6批民生物資仍依照居民所提需求調度運補，針對部分居民的特殊需求，如病患營養補給品、老人假牙清潔劑等，社會局也緊急協調社團法人高雄市慈善團體聯合總會調度物資，透過公私協力減緩山區民眾因交通受阻致生活不便性。