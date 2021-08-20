捲入「王立強」共諜疑雲的「中國創新投資公司」董事會主席向心、龔青夫妻，涉嫌洗錢遭起訴，台北地方法院20日開準備庭，檢辯雙方為了向心手機遭扣押的適法爭執半小時，向心步出法庭時受訪說，檢方沒有事實怎麼可以起訴、破壞民主法治。

由於台北地院庭期異動，法官彭慶文諭知本案下次10月21日再開準備庭，被困在台灣逾600天的向心夫妻表情相當無奈，向心解釋，當你沒有犯罪時卻限制你的人權，要一直在這裡等著，感覺會舒服嗎？

檢方起訴向心夫婦涉嫌隱匿大陸國太公司吸金贓款2億300萬港幣，來台購買北市信義區豪宅涉嫌洗錢，北院今再次開庭，由於向心的律師爭執檢方扣押向心手機及進行數位鑑識的合法性，雙方在法庭上各自表達意見。

檢察官主張，依搜索票扣押手機及進行鑑識，並無不合法，但向心的律師表示，2019年向心接受檢方訊問時並不同意提供數位鑑識，因為手機內有許多營業祕密，但隔年檢方依違反國安法訊問向心時，卻知道手機內的資訊，質疑合法性。

另檢方也主張，向心持有的公司取得股款後，轉至個人香港帳戶，又挪到台灣帳戶後買房產，屬於接續犯的一罪，不過律師反駁，起訴內容金流及時空等錯亂，檢察官所指控犯罪事實的論理結構無從成立。

庭訊半小時後，法官諭知關於手機扣押的爭議，及本案相關法律爭點的整理，將再開準備庭。