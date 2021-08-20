進口疫苗庫存短缺，不少民眾至今等不到疫苗。一名網友分享，帶媽媽去台中某衛生所接種疫苗，從收到通知到實際施打前都被告知是打莫德納，但打完不到3分鐘，護理人員就匆忙表示「剛剛拿錯了，所以打到AZ」，讓母女倆直接傻眼，也引起網友熱烈討論，不少人認為發生這樣的失誤有點誇張，也有人吐槽說，這樣瞬間被降級耶！

一名女網友昨在Dcard上發文表示，帶著媽媽去台中某衛生所打疫苗，前一天被告知要打的是莫德納，當天到了衛生所後，也再度被告知今天打的是莫德納，甚至在施打疫苗前，護理人員也特別提醒今天打的是莫德納疫苗。

女網友透露，媽媽打完疫苗坐在休息區，護理人員就匆忙跑過來說「剛剛拿錯疫苗，所以打的是AZ疫苗」。讓她們當場大傻眼，並不是非莫德納不打，但覺得這樣的疏失真的蠻誇張的，難道準備疫苗的人與負責施打的護理人員都沒發現嗎？

女網友指出，護理人員接著也有向她們解釋說「那批AZ原本是要退回給中央的，但因為瓶子與莫德納疫苗長得太像才拿錯」。對於這樣的解釋，原PO感到很不解，難道專業是認瓶子而非是瓶身上的文字嗎？這可是攸關人命的事情，雖然今天只是疫苗拿錯廠牌，但若是其他治療出錯，是否可能造成更嚴重的後果？

女網友也說，能體諒護理人員的辛苦，打到AZ也沒關係，她單純只是覺得這樣的疏失很不應該，畢竟如果醫護人員都這麼大意，未來可能會造成更嚴重的事情發生。

貼文引起網友熱烈討論，「是真的蠻誇張的，如果剛好是醫生評估不能打AZ的就大條了」、「這樣未來也有可能莫德納打成高端？ 」、「我打莫德納時，護理人員都主動拿瓶子給我確認過後才打，兩劑都是，建議大家打之前也可以主動要求確認」、「這瞬間被降級欸！如果之後莫粉、B粉去打，但不小心打成高端，他們應該會崩潰」。

不少網友認為這種意外，除了別人要謹慎，自己也應該小心，而且實際施打之前，護理人員應該會給被施打的人看疫苗的瓶身，確認是打什麼疫苗才會打。只能說多一個步驟確認雖然麻煩，但也比較有保障。