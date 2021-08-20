屏東一名男子阿偉（化名）外遇，不顧妻小在外與小三翻雲覆雨，並互傳鹹濕簡訊，包括，「被你搞到累累的」、「我講過我們愛愛到現在幾次了」等語。案經正宮提告，2人須連帶賠償2萬元精神撫慰金。可上訴。

據《ETtoday新聞雲》報導，正宮與阿偉為夫妻關係，她於2020年9月間無意間查看阿偉手機，不看還好，一看氣炸，她發現阿偉背著她與一名不知名女子有來有往多時，旋即提離婚，同時主張配偶權遭侵害，向2人提起民事求償。

阿偉稱，不否認有與小三傳訊息，但他是想促使妻子與他離婚，才特別拜託該名女子與他互傳曖昧的簡訊內容，也無法藉此證明兩人曾發生性關係，請求法官駁回請求。

法官勘驗正宮所提交的對話紀錄發現，阿偉曾傳送自拍頸部的照片予小三，並附註，「很久沒有愛的記號了」，也曾向小三說，「被你搞到累累的」、「我看我的XX有一點破皮太乾的關係吧！要潤滑套子也有潤滑效果，你的妹妹有受傷嗎？」、「我講過我們愛愛到現在幾次了，我對你依然不離不棄」等語。

法官認定，阿偉與小三的對話內容已逾越正常男女分際，嚴重侵害正宮配偶權，造成嚴重的精神損害，且侵害配偶權的行為不僅以發生性行為為限，判2人須連帶賠償5萬元為合理。可上訴。