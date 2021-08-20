中央流行疫情指揮中心19日表示，擬24日放寬管制，同住家人在外可共餐、吃火鍋、合菜，且不需梅花座、隔板。桃園市長鄭文燦20日主持防疫會議，他說，等中央宣布計畫，桃園同步實施，相信指揮中心評估過家人在家裡、餐廳用餐的防疫風險。

鄭文燦表示，家人共餐規範需考慮家庭成員共同生活、孩子用餐時照顧，指揮中心傾向家人用餐不受梅花座、分餐限制，可以共鍋、合餐。他說，桃園等8月23日分期解封計畫，指揮中心宣布新的防疫指引，桃園就同步實施。相信指揮中心評估過家人餐飲內用，在家裡跟餐廳的防疫風險。