2008年金融海嘯重創台灣經濟，前總統馬英九當時決定印消費券振興經濟發展，遭時任民進黨主席的總統蔡英文反對，認為發現金行政成本較低，對此，國民黨台北市議員羅智強表示，沒想到現在政院卻說發現金跟振興券成本一樣，他直呼，不得了，這是行政院長蘇貞昌公然打蔡英文。

羅智強今（20日）在臉書說，2008年11月22日，時任民進黨主席蔡英文公開表示：「消費者持現金與消費券的消費傾向差不多，會存的就會存，不會存也是不會存」，發現金「至少行政成本比較低。」

羅智強直言，沒想到現在行政院卻說，發現金跟振興券的成本是一樣的，蘇貞昌是在打臉蔡英文嗎，覺得蔡英文是草包，說錯了嗎？羅智強稱，雖然印三倍券跟印鈔票的單張成本差不多，但發現金不一定就要印鈔票」。蘇貞昌不是說現金紓困了1500多億，他請問行政院是印了這麼多錢的鈔票發給人民，還是直接轉到戶頭裡去？答案當然是用轉帳，那行政院說「發現金成本未必比較低」，不但是公然說謊，還是侮辱蔡英文的智慧。

許多網友也在其po文底下留言表示，「騙來騙去騙到底，騙神明也騙自己。不騙頭暈眼花，騙了神清氣爽」、「因為他們此一時彼一時，換個位子，也換個腦袋，見怪不怪」、「民進黨有罐頭回應，時空背景不同」，國民黨新北市議員葉元之也直言，「嘴炮治國真可悲」。