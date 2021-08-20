為讓城市綠帶更完整，新竹市政府繼成功改造23座公園之後，持續推動「進擊的公園2.0」版，改造全市10座公園。其中，2.0版首座完成的興南公園已完工，將於9月啟用，園內還有全市首座彈跳網，讓孩子跑跳更安心，新設的樹蔭平台更是長者歇腳好所在。

市長林智堅表示，「進擊的公園2.0」盤點位於城市步行路線的10處公園，考量融合在地元素又兼具美感與安全為設計主軸，且照顧到社區民眾需求，以興南公園為例，涼亭是當地長輩非常仰賴的休息空間，市府因此保留涼亭並重新美化，同時在休憩迴廊新增遮蔭、遮風的固定式「百葉簾」，讓長輩使用上更便利舒適。

興南公園臨近大遠百，占地0.3公頃，約有30年歷史，周圍住宅區密集，是市民重要的休憩空間，但原設施較老舊，有鋪面高低不平整、排水不佳、樹木生長空間不足等問題。

市府爭取營建署補助，投入總經費1600萬元，成功將綠地面積從13％增至45％，除整修現有涼亭及長廊，並新設樹蔭平台保護樹木浮根，也讓行走更安全。

林智堅說，改造後的興南公園有3大亮點，包括好玩、好走、好安全。「好玩」是園內有竹市第1座彈跳網，更有親子鞦韆讓家長與孩子一起盡情放電。「好走」是打造了210公尺環園步道且全區無障礙，一改過去高低落差問題，友善利於通行。「好安全」則是所有遊具都經過安全認證，提升夜間亮度之也讓光線更柔和不影響周遭社區。

市府城銷處長顏章聖表示，竹市近幾年啟動「進擊的公園」改造全市23座公園，各有特色，由於改造公園獲市民熱烈迴響，市府再啟動「進擊的公園2.0」，預計改善10座公園，包括興南公園、和平公園、長春公園、十八尖山、金山面公園、客雅溪大公園、東光公園、湳雅大公園、米粉寮公園、港南運河公園南段。

其中，米粉寮公園及港南運河公園南段正施工中，湳雅大公園將於10月動工，其餘公園皆進入設計規畫階段。