對Delta新冠變種病毒的擔憂揮之不去，以及受到美國聯準會將提前縮減購債計畫的消息打擊，周五南韓股市下跌，本周料將創下近7個月來最大單周跌幅。

KOSPI指數盤中跌0.92%，報3,069.32點，稍早前一度重挫1.20%。

本周韓股料將收跌3.28%，為1月底以來最疲弱的表現。

主要重量級個股普遍下跌，科技大廠三星電子和SK海力士分別下跌0.41%和0.49%，網路巨頭Naver和即時通軟體公司Kakao分別下跌 0.47%和1.71%。

由於每日確診數仍居高不下，南韓已經將社交距離的限制措施延長兩周，同時收緊其他防疫規定。

投資人退至場邊觀望，此前聯準會發布的7月會議紀要指出，如果美國經濟持續改善，該央行可能提前於今年開始縮減量化寬鬆（QE）措施。

外資盤中賣超韓股1851億韓元。

韓元目前微跌0.04%，報1,176.7兌一美元。