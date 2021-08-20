國內休閒食品、鮮食製造大廠聯華食(1231)今日除權，開盤參考價為66.4元，多頭挾著中元節市場需求增加有利業績，今日股價平盤開出後，最高曾至71元，盤中漲幅縮至4.6%左右，快步朝填權之路前進。

中元普渡對餅乾、零食等需求度高，今年雖受制防疫分流，但實體通路與電商通路業績還是同步加溫，對聯華食的業績來說有正面的幫助。今年疫情三級警戒，很多人都宅在家，對零食需求也大增，聯華食6、7月營收都維持成長，8月在中元節的推動下，法人也樂觀看待。

聯華食今年產品方面繼續推陳出新，明星商品可樂果今年推出聯名商品，銷售成績不錯，另外，加碼投資廠房和設備，包括基隆鮮食廠的廠房與設備、桃園觀音休閒零食廠的廠房和設備等。

另外，聯華食也替7-ELEVEN鮮食代工，現在共三個鮮食廠，位於基隆、中壢以及彰化等地。聯華食110年度休閒類產品銷售目標為1132萬箱、鮮食類產品銷售1.63億個。