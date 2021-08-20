元太(8069)雖然8月營收可能因疫情導致出貨遞延，不過，今天出具的法人報告仍看好公司展望，預料2022年新的產能擴充將帶動營運成長，內外資報告都給予買進評等，元太股價開盤一度大漲7％，盤中漲幅一度收斂至3％。

元太揚州廠受當地疫情影響生產，將在8月反映在營收上；但目前尚有部份庫存品因應需求，在疫情趨緩後將加速趕工在今年度將遞延出貨產品至明年第1季出貨。由於材料產能位於其他地區，則出貨不受影響。

就需求面來看，市場需求仍佳，彩色產品供不應求，2021年資本支出預計由15億增加至20億元台幣，依目前客戶需求而言，新產線擴充之後需求仍吃緊，主因產品符合節能趨勢，新產品逐年精進。目前元太既有2條線，預計今年年底將完成1條新增產線，2022年主要營收貢獻將來自這3條產線。新增第2至第4條產線，則依預定計畫進行中，其中一條預定在2022年加入生產，因應接單所需。

因此本土法人報告認為，元太第3季受疫情影響短期營運，反而是擇機佈局機會，重申「買進」評等，目標價調高至84元。但也有其他法人報告持另一方面看法，因8月營收下滑影響，下修第3季營收僅季增4.4％，獲利衰退46.7％，每股盈餘0.66元，今年EPS下修至3.97元；但仍看好電子紙長期趨勢正向且公司今明兩年持續推動擴產計畫，考量短期毛利率下降及8月揚州廠停工因素，建議中立。

日系外資指出，彩色電子閱讀器和電子貨架標籤(ESL)在未來幾年將帶動元太成長，雖然下修今年獲利2％，但調升明年每股盈餘預估值2％，2021年2023年每股盈餘分別為3.7元、4.31元及5.41元，重申「買進」評等，目標價92元。