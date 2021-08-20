新華社報導，大陸全國人大常委會第卅次會議20日上午在北京人民大會堂閉幕。會議經表決，通過了《個人資訊保護法》、《監察官法》、《法律援助法》、《醫師法》、新修訂的《兵役法》，《全國人大常委會關於修改人口與計畫生育法的決定》；決定免去陳寶生的教育部部長職務，任命懷進鵬為教育部部長。大陸國家主席習近平隨後分別簽署第91、92、93、94、95、96、97號主席令。栗戰書委員長主持會議。

常委會組成人員151人出席會議，出席人數符合法定人數。會議表決通過了大陸《全國人大常委會關於授權最高人民法院組織開展四級法院審級職能定位改革試點工作的決定》。

會議表決通過了大陸《全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告》。

會議經表決，任命全國人大各專門委員會的副主任委員：民族委員會吳社洲、外事委員會韓衛國；環境與資源保護委員會布小林；農業與農村委員會蔣超良、社會建設委員會袁譽柏。

免去大陸全國人大常委會副祕書長古小玉、法制工作委員會副主任王瑞賀職務。補充任命李國章為大陸全國人大常委會香港特別行政區基本法委員會委員。

免去李少平的大陸最高人民法院副院長、審判委員會委員、第五巡迴法庭庭長、審判員職務，任命沈亮為最高人民法院副院長、第五巡迴法庭庭長。

會議表決通過了大陸全國人大常委會關於接受馮軍辭去全國人大常委會委員等職務的請求的決定。

大陸國家監察委員會主任楊曉渡，國務委員趙克志，最高人民法院院長周強，最高人民檢察院檢察長張軍，全國人大各專門委員會成員，有關部門負責人列席會議。