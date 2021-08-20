更新內容13:19)高雄柴山西海岸秘境又傳命案，66歲余姓老翁5天前獨攀失蹤，家屬報案後警消連續2天展開大搜索。20日中午搜救隊員經過中山大學文學院旁柴山大道時聞到屍臭，下切40公尺後發現遺體。余男臉部明顯受傷潰爛，初判是失足墜落，詳細情況警方正在調查。

據了解，余男15日前往柴山獨自攀登，一直未返家，家人18日上午著急報案，向警方表示，余男疑似有輕生念頭，只知道他15日前往柴山獨攀後便無消息。

消防局獲報後聯合海巡、鼓山警分局、中華戶外探險協會連續2天展開搜救均未果，20日中午救難人員正在柴山大路旁著裝，準備再度進行地毯式搜救時，意外聞到腐味飄出，循味道來源直接下切40公尺，在山坡處尋獲余男遺體。

救難人員發現余男遺體仰躺，臉部明顯受創腐爛，在他身旁散落一頂藍色岩盔和水瓶，余男還穿著雨鞋，研判可能是前幾天大雨、山徑濕滑導致余男失足墜落，詳細死因仍待調查。

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