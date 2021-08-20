台北市知名景點貓空纜車適逢營運15周年，纜線已屆使用年限，台北捷運公司決議斥資4700萬更換，規畫9月13日至12月中旬暫停營運。北捷表示，自22日起至9月12日，平日營運時間將改為11時至17時、假日10時至21時，每周一、二也會暫停營運，進行換纜工程前期作業。

貓空纜車受疫情影響，已停駛2月多月，8月重新開放營運後，又逢落雷驟雨頻繁，1日至17日期間，因落雷暫停營運就有12天，每日平均搭乘人次約600人，北捷評估換纜工程、天氣影響及旅客搭乘等因素，決定調整貓纜營運時間。

北捷表示，9月13日起，貓纜將進行營運以來首次換纜作業，如何從高空卸下舊有纜索進行回收，並延放新纜索及重新編接纜索安裝至塔柱，是換纜工程的重大考驗，隨著換纜日期逼近，貓纜全體同仁正跟時間賽跑，積極與原廠技師進行現場勘查及模擬作業。

由於換纜須有前置作業，北捷決定調整營運時間，除縮短單日營運時間，每周一、二也會暫停營運，若換纜工程啟動後無天候影響，12月中旬即可完成並恢復營運，相關資訊將於捷運及貓纜網站與各車站張貼公告，並透過月台資訊系統、車站廣播及「台北捷運GO」APP宣導。