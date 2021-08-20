即將邁入9月，也就是傳統新一代iPhone亮相的日子。為了讓上市時有充足貨源，供應鏈早早就已經動起來，進入催貨狀態。那麼到底今年度的蘋果（Apple）新iPhone，會有哪些令人眼睛為之一亮的更新呢？在發表會正式到來之前，為你整理一篇相關預測。

一、新機搭載A15仿生晶片 台積電出手效能保證

蘋果每一年都會為新一代iPhone升級處理器，當然今年的新iPhone也不例外。預計今年新機將會採用A15仿生（A15 Bionic）晶片，是由台積電5nm+製程量產，預計在效能上更強，對於續航力也會有提升。

二、產品組合或與2020年同款

市場上多次傳出iPhone 12系列中的iPhone 12 mini 在市場表現不如預期。畢竟，在支援5G的前提下，iPhone 12 mini的小巧機身雖然容易單手持握操控，但是電池續航力就難以應付繁重的工作。不過根據當前相關資料，今年度蘋果仍將採用與2020年iPhone 12系列一樣的產品規劃，推出4款機種，螢幕尺寸與iPhone 12系列都是相同的。若以iPhone 13這個名稱來說，那麼預計會有iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max，螢幕尺寸依序是5.4吋、6.1吋、6.1吋以及6.7吋。

三、瀏海（TrueDepth）與主相機造型微變

今年度新iPhone預計在整體外形上會延續iPhone 12的方正邊框風格，但預計螢幕頂端的「瀏海」（TrueDepth相機）的區域有望縮小，整體瀏覽的視覺效果會更好。

四、面板與眾所期盼的高更新率

預計今年蘋果會採用On-cell觸摸觸控技術的柔性AMOLED面板。許多果粉在iPhone 12就期待出現的120Hz螢幕更新率，預計在今年會導入在iPhone 13 Pro兩款機種之中，成為高階款的專屬特色。

五、儲存容量眾說紛紜

在iPhone 12系列中，蘋果推出從64GB起跳，最高達512GB容量的款式（iPhone 12系列與iPhone 12 Pro系列的儲存容量規格不同）。先前Wedbush分析師Daniel Ives曾多次預測蘋果有可能會在iPhone 13系列中推出1TB的選項。然而最終仍須以蘋果公佈的資訊為主。

六、Pro系列專屬的相機升級

據了解，iPhone 13系列傳出4款都可能搭載備受好評的位移式光學影像穩定系統（Sensor-shift OIS）；而先前財經外媒曾預測蘋果會在iPhone 13 Pro系列中有加入專業級用戶的專屬攝影功能，例如ProRes錄影功能與AI濾鏡，或還有機會推出影片級的人像錄影功能等等。而此外，LiDAR掃描儀預計在iPhone 13系列中，仍舊是專屬於Pro系列的規格。

除了相機功能上的升級，根據先前曝光的渲染圖，iPhone 13以及iPhone 13 mini的主相機設計也有所改變，原本前一代的主相機採用上下直向排列，預計在iPhone 13當中則將採用對角線的排列方式。

七、令人好奇的機身顏色

針對今年將推出的新iPhone，針對命名與機身顏色的討論與預測相當多。其中，曾有傳出蘋果今年度將推出「iPhone 12s」，也就是說相對於數字+1的命名，s代命名表示升級幅度較小。而iPhone 13系列又有「13」這個外國人相對忌諱的名字，才更讓新機的命名引發更多討論。

除了最終名稱令人好奇之外，今年度新iPhone的機身顏色也有諸多討論。先前曾有消息傳出有機會推出愛馬仕橘、綠色、粉紅色等消息，最終都已被證實是假消息。以長期觀察蘋果的策略來說，雖然「多彩」是他們一向奉行的策略，但是一年對比一年，其實蘋果針對顏色的升級與跨越幅度都不會很大。當前比較可靠的說法是，今年蘋果有機會針對iPhone 13 Pro推出消光黑（或說霧面黑）的款式，更不易留下指紋，能延續Pro系列沈穩的風格。

除了上述的要點之外，先前還有說法指出蘋果今年度新iPhone在電池容量上將有大幅提升；另外就是2020年的iPhone 12僅有在美國推出的版本支援mmWave毫米波，而預計今年在更多地區推出的新機將會支援此技術。

按照往例，蘋果預計在9月中旬舉辦發表會，因為當前美國疫情的緣故，以線上舉辦的可能性更高。按此推算，蘋果最快可能在8月底、9月初正式發出邀請函，確認發表會的時間。在確認發表會時間後，通常蘋果會在發表會當週週五開放新iPhone預購，隔一週的週五正式上市。台灣已經多年來持續成為iPhone首波上市的國家，今年應有很高的機率延續此例。