先前擔任UBA台灣師大教練的王志群，如今躍升職業球隊總教練！才剛成軍沒多久的T1聯盟全新球隊桃園雲豹，在20日官方宣布將由王志群擔任隊史首位總教練，出身桃園復興鄉的他，當然屬於返鄉效力的最佳代表，群總一上任更喊出即將打造出快、狠、準的球風。

以下是桃園雲豹新聞稿內容，『T1聯盟桃園雲豹職業籃球隊於今日宣布，王志群為隊史首任總教練。出身桃園復興鄉的王志群，是土生土長的桃園子弟兵，四處征戰後回到桃園擔任雲豹職籃隊總教練，要榮耀家鄉的名字。

王志群擁有豐富完整的籃球資歷，臺師大籃球隊總教練、前SBL指標球星、以及中華隊國手，他信心滿滿的說：「從SBL到在台師大執教的過程中，累積了很多實戰經驗，一直都準備好挑戰職業賽」。針對日前球團於選秀會網羅黃奕勝、張舜丞等年輕戰力，王志群表示，球隊雖然起步比起其他球隊稍晚，但他絕不輕估隊員們的企圖心和拚勁，他也勉勵年輕球員一旦下定決心，就勇敢去闖，至於他的帶領方針，首要建立紀律，盡速提升整體效率。

已有10年教練經驗的王志群是SBL元老級球員，不僅是SBL首位本土球員大三元紀錄締造者，還曾獲得聯盟年度抄截王、年度最佳五人獎。其球員職業生涯在達欣效力12個賽季期間，因有極佳的得分與組織能力，被給予極高評價。

從SBL退役後，王志群在達欣擔任了六年助理教練，於106年正式接下台師大男籃總教練的兵符。在台師大男籃擔任總教練期間，不只帶隊拿下大專籃球聯賽佳績，更嚴格要求隊員在球場上的品格教育，對於這段經歷，王志群特別表示「很感謝過去台師大對我的信任，希望能將師大傳承、樂在工作、拿冠軍的精神帶到新球隊，」並期許雲豹球員在能力提升外，也兼具堅強的心理素質、與隊友團結一心彼此信任。

隨著T1聯盟選秀會落幕，球隊的完整戰力規劃也如火如荼進行中，總教練談到將打造「重視防守和快、狠、準的流暢球風，提高球員調度彈性，本土球員與洋將需要互相配合」。球迷們可以期待近日球隊陸續公布更多相關資訊，雲豹要建立與球迷們的連結和互動，讓大家更認識我們，一起引爆更精彩的籃球賽季。』