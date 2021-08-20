市議員張耀中、謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達質詢時先播放《思慕的人》歌曲，娓娓道來廣昌公園木棉樹的故事。（張耀中提供／盧金足台中傳真）

台中市南屯區一棵50歲的木棉樹，是當年一名15歲女孩種下的樹，但因土地開發移植到西屯區，不料又因要蓋活動中心，被以樹木中空砍除，老樹家人今年春天還遠道南屯提水到西屯澆水，樹木專家說，老樹中空是樹木自我調節，保護老樹生命不是已死亡，建設局長陳大田說，「遺憾與不捨，會再細膩一點」。

西屯區廣昌公園有一棵逾50年木棉樹，因西屯區公所因港尾里活動中心興建工程提報移植，經市府建設局「景觀及植栽委員會」審查通過，市議員張耀中20日抨擊，這棵木棉樹是半世紀前當年一名女孩種下的樹。

但因土地開發被皮 象徵的意義不是任憑專家單純審查結果就可以移植的，樹的背後是一段象徵都市重劃時努力保存老樹與文化資產的過程。

市議員張耀中、謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達在議會質詢時，先播放《思慕的人》歌曲，娓娓道來廣昌公園木棉樹的故事。

木棉樹在1969年由南屯永定厝簡家在三合院前種下，2010年因市府開闢單元三重劃，為了保留兒時記憶，2012年9月該樹落腳西屯區廣昌公園新生，雖然不在原本生長的地方繼續活著，種下那棵樹的一家人，依然常常去廣昌公園幫樹澆水，在樹下乘涼想著兒時的生活記憶。

2020年台中市港尾里活動中心興建工程提報移植，經過三次審查會議，沒有人關心被提報移植的樹是怎麼來的，是公園原生的？還是異地新生的？當然這棵木棉的結局就是「被審查通過」，在2021的7月下旬施工廠商進場移除，現場只留下一堆小木屑。

張耀中說，一棵樹的移植或移除對市府來說是微不足道的小事，但對居住在台中生活的市民來說，那棵樹可能回家的一個指引，代表家要到了，或者是生活的一部分，如果在審查時有人追蹤這棵樹是從哪裡來，也許今天可以多為台中留下這棵木棉樹。

市府有做後續追蹤多是用抽驗的，但抽驗機制也不完備，樹被移到哪裡，建設局表示會定期追蹤，但拿什麼標準來做檢覈？而移植的樹還活著嗎？沒人知道也沒人在意，缺樹再補就好。

謝志忠強調，移植樹木需要透過市府設置景觀及植栽委員會委員會同意，但三次會議記錄，沒有局長親自主持，並未了解前因後果，輕率決議移除，這簡直是便宜行事，建設局應該還有很大的空間可以進步，需要多用心，好好省思。

陳大田表示，南屯這棵木棉樹，因經歷第三期自辦重劃區必須遭移植，而後於今年死亡一事，經查該木棉樹經過樹木健診有中空腐朽狀況，因此予以移除。

針對此次事件，建設局感到相當遺憾及惋惜，為避免再有類似情事發生，日後相關移植案件，研議將樹木背景資料調查納入移植計畫書檢核要項內，經審查同意移植除案件，由申請單位依保固切結書執行後續養護工作。

建設局強調，將建立相關機制列冊追蹤移植情形，並不定期派員巡查確認後續生長狀況。若有發現生長不良或枯病狀況，通知申請單位盡速處理。