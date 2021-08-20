飯店業龍頭晶華酒店今日召開股東會，通過每股分配股利4.38912元案，也透露後續版圖規劃，位於臺灣的第15家酒店--捷絲旅台南十鼓館已於7月初展開試營運，旗下全新品牌Silks X晶英薈旅已在3月份與東森集團完成委託經營管理的簽約儀式，目標在2025年於林口媒體科技園區開幕迎賓。

新冠疫情讓旅館產業陷入經營困境， 台北晶華酒店在2020年5月便積極轉型為「城市度假型酒店」，加上餐飲以及精品業績持續成長，冷凍以及常溫零售商品也創造出極大的商機，使得台北晶華酒店的客房營與餐飲營收與台北競業相比皆為第一名，更以總營業額21.9億元持續蟬聯全台單一業者之冠。

集團旗下的晶英、晶泉丰旅與捷絲旅等酒店則受惠於國旅市場的高需求以及政府安心旅遊補助和三倍券的加持，營運表現亮眼。以2020年度的平均每房收益（Revenue per available room REVPAR）來看，主打高端客層的太魯閣晶英酒店和深受親子家庭旅客喜愛的蘭城晶英酒店各以6344元和5789元分屬花蓮和宜蘭地區的第一名。

台南晶英酒店和高雄晶英國際行館的REVPAR也分別以2969元和2020元穩居台南與大高雄地區冠軍。而位於宜蘭礁溪、以溫泉與美饌聞名的晶泉丰旅，在年底寒流頻襲之際更是一房難求，相較2019年業績，2020年營業額大幅成長1千多萬。

展望後市，集團於6月初因應餐廳無法內用而建構的美食外帶外送平台，將持續發揮餐飲服務的功能，整合即食、常溫、冷凍等各式商品組合，跨區域、跨時段的提供消費者享用館內外各餐廳的美食的多元管道，也會積極地掌握即將到來的中秋節送禮商機，展開月餅禮盒預購活動，目標成為佳節送禮自用兩相宜的首選品牌。