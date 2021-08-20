日本職棒火腿球星中田翔日前爆發出毆打隊友事件，接著受到禁賽處分，而之後也傳出被他毆打的人是投手井口和朋，中田翔甚至把他打到腦震盪，據報導他們兩人其實關係不錯，但因為前者玩笑「開過頭」而導致事件發生，這也讓原本風評就不佳的中田翔聲望再次下滑。

而今天早前傳出震撼消息，讀賣巨人向火腿收購了中田翔，巨人單方面接收中田翔剩餘合約，而先前的一二軍禁賽懲罰也隨之解除，這對中田翔來說也太幸運，相信火腿並不想要續留這位問題球員，不過中田翔卻因此免除禁賽，因為此禁賽懲處是火腿單方面給出的，他到巨人能繼續出賽。

中田翔轉隊能否改過自新，誰也不知道，但確定的是他得剃掉金髮和鬍鬚，因為巨人對外貌相當嚴謹，就如大聯盟洋基一般，今天確定轉隊後他也出席記者會，以一身黑短髮造型亮相，記者會一開始他就對毆打事件鞠躬道歉，他說：「這段時間給大家帶來困擾，真的很抱歉，也覺得自己背叛球迷。」

「對於栽培了我的火腿球團及所有球迷，我衷心感謝，這次自己的行為真的太過愚蠢，我感到後悔和抱歉。栗山監督真的很為我著想，對他很感激。這是我首次以這樣方式離開棒球，第一個禮拜不是能思考棒球的狀態，但在那之後有強烈的信念想重新開始。」他繼續說道。

而對加盟新東家他也發表了言論，他說：「絕不會辜負球團給我的機會，會徹底重新反省自己。要再獲得信任或許並不容易，但我會好好反省自己，作為一名棒球人繼續前進。」看來這次毆打事件給他很大的教訓，能夠不被繼續禁賽，還能到新球隊打球，相信對於本季表現低迷的他來說是一大救贖。