新北市教育局今邀請各級學校校長及23所大專校院校長，共363校參與視訊會議進行線上交流，合作推動新北大教育計畫，明年更將投入2.72億元，啟動「高級中等學校在地就學大聯盟計畫」4年中程計畫，讓更多學子選擇留在新北市「在地就學」。

教育局表示，新學年度開始，大專校院及新北高國中小將共同參與「新北大教育計畫」，朝著教學資源共享、未來人才培育、在地區域鏈結三大方向努力，建立聯繫平台，未來會定期召開與大專院校的聯繫會議，共同討論如選修課程、大學先修課程、第二外語指導、舉辦學生活動營隊、國際交流合作、大手牽小手合作、偏鄉服務等合作。

而明年啟動的「高級中等學校在地就學大聯盟計畫」，希望透過強化九大分區高國中小學校的教育資源共享機制，加深對學校辦學的認同，並能持續協助學校因應未來教育潮流，在雙語國際、資訊科學、法政商管、產學合作、專題實作及技能專精等主題，與時俱進，精進校訂課程優勢；另鼓勵與支持學校和大學共備進行「跨國」、「跨校」、「跨學制」合作，持續發展學校特色課程，吸引更多學子在地就學。

另9月1日即將開學，新北投入9500萬給學校採購所需防疫物資，在兼顧安全健康及學習權益讓開學後實體校園生活順利上線，新北市侯友宜市長今表示，教育局已訂定開學第一週訂為「開學暖身週」，因學生許久未到校，老師將進行學習診斷、補救及銜接教學，並落實學習扶助，而活動及會議則優先以雲端線上模式召開。