上半年受到疫情衝擊，全球投資活動趨緩，經濟部最新數據顯示，前7月核准僑外投資件數年減少21.25%、投(增)資金額計年減少27.66%。

根據經濟部投審會統計，前7月核准僑外投資件數為1534件，較年減少21.25%；在核准金額部分，投(增)資金額計美金32億979萬元(折合新臺幣962億9397萬元)，年減少27.66%。投資金額較去年同期減少主要係因今年上半年僑外來台投資在全球新冠肺炎疫情未歇，不利大型跨國企業投資，國際投資活動趨緩，投資金額呈現負成長趨勢所致。

前7月核准新設公司件數為897件，新設公司投資金額美金6億2397萬元(折合新臺幣約187億1928萬元)；前7月核准新南向國家來臺投資件數為299件，年減少3.24%，投(增)資金額計美金3億5559萬5000元(折合新臺幣106億6785萬元)，年增加84.99%，其中投資金額較大者為泰國、新加坡及澳大利亞。