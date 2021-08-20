【旅遊經 編輯部】「2021竹塹國樂節」採線上演出，活動期間於本周起兩周末（21-22日、28-29日）登場，總計3場音樂會、1場講座全都免費觀賞。這也是新竹繼新竹市光臨藝術節-光之島」開演後，再度「藝術回歸Back to Art」第二彈！新竹青年國樂團藝術總監劉江濱指出，演出籌畫半年，21日開幕音樂會「風城交響曲」一改過去傳統曲目，以國樂演奏出爵士樂、流行音樂，還首度跨界合作，與微電影導演黃思婷將國樂結合新竹影像，帶領樂迷跟隨樂曲走訪都城隍廟、南寮海邊、米粉寮及玻璃工廠等景。

新竹市長林智堅表示，在疫情緩和之下，市府發起「藝術回歸Back to Art」活動，號召藝術工作者回歸舞台。繼「新竹光臨藝術節-光之島」之後，由「2021竹塹國樂節線上音樂會」接力演出，此次國樂節考量防疫，由新竹在地國樂團演出，並濃縮為三場音樂會，並首次全程免費供賞，樂迷鎖定直播平台包括Facebook「新竹市新鮮事」粉絲頁與YouTube「新竹青年國樂團」頻道觀看。

「2021竹塹國樂節」21日至29日線上回歸（資料照，非疫情期間拍攝）（圖片：新竹市文化局提供）

新竹青年國樂團藝術總監劉江濱（資料照，非疫情期間拍攝） （圖片：新竹市文化局提供）

竹塹國樂節今年邁入第11年，作為下一個十年起點，他們想給樂迷更創新體驗，以「風城交響曲」為主題，今年有兩項突破，首次選用國樂青年作曲家作品，讓觀眾聽見以國樂演奏的爵士風、流行音樂等多元曲目；更首度跨界合作，找來曾是青年國樂團一員的微電影導演黃思婷打造「新竹微電影」，將風箏動畫融合新竹「人」、「海」、「風」、「城」影像，讓樂迷在演同的同時，也跟隨著風箏一起奇幻漂流，了解新竹在地歷史。

此次節目將「透過影像讓樂迷更理解曲目意境」，音樂曲目常營造某種意境，例如阿里山日出壯麗之感，唯獨身歷其境才能感受音樂意境。他們籌畫超過半年，此次跨界合作不同於一般電影配樂，他們改以音樂為主、影像為輔，他們先拍攝融合新竹傳統與創風貌微電影，再挑選符合與微電影同樣精神曲目，盼透過新竹在地影像輔助，讓樂迷們更能理解曲目意境。

由於竹塹國樂節首次改以線上演出，雖然不能面對面與資深樂迷一同相聚，他仍期待線上演出，讓更多樂迷一起同步觀賞。新竹市文化局長張馨之說明，竹塹國樂節是演藝廳重啟後的首場演出，自排練起便嚴格落實文化部表演場館防疫管理措施，包含演出人員的人流管控、實聯制、體溫監控、配戴口罩等，讓藝文活動重回生活。

首場音樂會「風城交響曲」，將在21日下午14時30分登場，由新竹青年國樂團及指揮劉江濱攜手揭開序幕，全場曲目皆由台灣當今最受注目的青年作曲家所創作，還邀請到著名小提琴演奏家李宜錦，與國樂團中西合併協奏演出，更結合新竹微電影，將帶給樂迷耳目一新的全新感受。

22日週日下午14時30分，由樂團「三個人」帶來全新專輯創作，《三個人》為全台少數以古典為底蘊的創作型室內樂團，遊走在傳統與當代之間，本場節目安排多首以古曲新編、民謠再創的作品，玩轉不同風格，樂迷可一飽耳福。

28日週六下午19時30分，《茶與音樂的對話》講座由何新松老師開講，並現場演示茶藝，搭配悠揚國樂伴奏及花藝擺飾。何新松原是科技公司高級主管，因一場疾病與摯友猝逝，讓他對人生有不同的領悟，於是轉職從事文化創意領域。這場講座何新松將透過茶與深刻歷練詮釋茶與音樂，以茶顯樂、以樂映茶，讓參與者通過聽覺與視覺的結合，進入藝術的世界中。

閉幕音樂會《絲竹交響》29日週日於下午14時30分線上演出，由新竹青年國樂團演出當代著名作曲家大型合奏作品，節目中更為樂團兩大台柱溫育良與曾榆尹，量身打造雙嗩吶協奏曲，精彩呈獻「絲竹交響」音樂會！

欲欣賞「2021竹塹國樂節線上音樂會」於8月21日(六)至29日（日）舉行，直播平台包括Facebook「新竹市新鮮事」粉絲頁與YouTube「新竹青年國樂團」頻道。相關節目資訊也可上新竹市文化局官網( https://culture.hccg.gov.tw/ )或至Facebook風城演藝粉絲專頁查詢。

圖片：新竹市文化局提供