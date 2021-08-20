先前因本土疫情影響，行政院推出紓困4.0方案，幫助產業和民眾度過難關，行政院長蘇貞昌在昨(19日)在行政院公布的影片中談到，現金紓困總計共撥款1594億元，提供協助1088萬人次。相關數據曝光後，引發討論。

蘇貞昌昨在「院會報您知」影片中談到，這次的紓困，連孩童家庭都給到補貼，這些通通是現金，已經有1088萬人次，現金紓困來到1594億元，大家的努力，人民實在厲害，經濟成長創11年來新高，同時因為經濟成長好，我們民眾可以免付1000元領五倍券，希望疫情穩定、抗疫成功後，振興更能大成功。

從行政院公布的資料可見，紓困4.0對象包含孩童家庭防疫補貼、中低收入戶、無加保勞工、自營工作者、導遊、領隊及國旅領團人員、計程車、遊覽車司機等。

關於紓困金已發放達1594億元，有網友則在批踢踢留言表示，「沒受惠沒疫苗QQ」、「沒拿到的邊緣人站出來」、「到底發給誰，我啥都沒有啦」、「這些機會都不是屬於我的」。

除此之外，針對疫情過後的振興發展，行政院目前規劃推出「五倍券」，採不排富、全民普發方式，不過，在野黨質疑印製五倍券的行政成本將超逾去年三倍券的22.5億元，主張發券不如發現金。

行政院發言人羅秉成19日對此反駁，發現金不見得成本比發振興券低，如果央行庫存不足，仍是要印鈔成本，兩者無法相提並論。國民黨立法院黨團總召費鴻泰痛批，鈔票可以循環使用，五倍券僅能一次性使用，行政院說法是在強辯，根本是鬼月說鬼話，