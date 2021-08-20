現場約有6000立方公尺土石，崩塌點位置距離下游住戶約1公里，水保局調來重機械清除石塊。（水保局提供／王志偉花蓮傳真）

連日來地震頻傳，花蓮玉里鎮樂合哈拉灣Halawan神秘谷下勞灣溪，出現山壁崩落，約有6000立方公尺土石，崩塌點位置距離下游住戶1公里距離，目視土石持續崩塌，為避免形成堰塞湖，影響下游樂合部落居民的安全，水保局已調派重機械到場疏通，初估需要20天完成，已通知縣府加強樂合部落疏散避難宣導。

水土保持局花蓮分局15日晚間接獲消息後，隔天即邀集相關單位及當地的土石流防災專員等人員進行會勘，經現地勘查及量測，初估約有6000立方公尺土石產生，崩塌點位置距離下游保全住戶約1公里，崩落材料主要為都巒山層的砂頁岩，河道尚有約3分之1通洪斷面，水流仍可通過。

為避免形成堰塞湖，衝擊下游居民安全，漏夜調來重機械進場清除河道岩塊，目前預估20日工作天可完成；同時請縣府、玉里鎮公所加強樂合部落疏散避難宣導。因近日花蓮地震持續發生，且現場仍有零星塊石及土砂崩塌，請民眾勿進入該區域，以免發生危險。

台灣地勢山高坡陡，常有崩塌情形發生，水土保持局表示，4年前投入大規模崩塌防減災相關研究，並篩選出其中風險程度最高的34處大規模崩塌優先辦理區建立預警機制，並於今年開始推動疏散避難作業，同時納入細胞廣播預警對象，藉此達到防災重於救災的目標。