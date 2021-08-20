中華電（2412）20日舉辦股東會，針對小股東反應，中華電信董事長謝繼茂表示，全年若績效不錯，年底會跟大股東爭取加薪的討論空間。

謝繼茂強調，如果公司有良好的績效，一定會回饋給員工，一直以來，中華電信從多元角度為員工增加收入，包括考核敘薪有時可以達到相當於加薪1.5％，每年也會依據各事業部門達陣年度目標與否加發企業化獎金，如果再把員工各項津貼及福利加進來，中華電信的整體薪資結構及福利，跟中鋼相比絕對不輸。

謝繼茂表示，年底會檢視全年公司營運績效，如果績效表現良好，會跟大股東爭取討論加薪的機會。

針對組織轉型，謝繼茂說，轉型溝通從去年九月就開始，2016年開始中華電信營收及獲利逐年下降，而且愈掉愈快，謝繼茂強調，轉型有迫切感，未來走向那裡、怎麼進行，都需要靠轉型來推動中華電信營收獲利再成長。

至於轉型過程難免會有的員工反彈問題，謝繼茂強調，會持續與員工溝通。