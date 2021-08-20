被譽為「台灣電影教父」的導演李行，19日晚間因心肺衰竭病逝於台北，享耆壽91歲。他的一生對華語電影貢獻卓著。曾和他合作《小城故事》的李烈憶道：「我和他都在電影基金會，開會時他不管如何從沒缺席，一定都到場參與，即便身體有些不方便，他都還是會參與全程，非常了不起。他真的是電影圈中毅力非常強的人，對電影的尊重也是從沒改變。」

2人曾合作電影《小城故事》，李烈緬懷表示：「他的威嚴和氣場，從來不會因為他的年紀而改變。」她說道：「像李導演這樣的人，雖然大家都知道他拍戲非常非常兇，可是他從來不會亂罵人，他在工作上面，非常非常專注，從來沒有一點點的懈怠過。」

導演朱延平和李行情同父子，李烈也都看在眼裡，表示李行晚年都有朱延平照顧，情誼叫人感動，「永遠都是朱導接送他，去哪也一定都陪著，長時間下來不是一般人可以做的，可以說是無微不至」。

朱延平心情難受暫不受訪，在臉書上形容李行拍片態度嚴謹，凡事要求，因此叫「李要求」，自己則是拍片開心就好，一切隨緣，所以叫「朱隨便」，「可是⋯我們就是很麻吉⋯⋯我最麻吉的老麻吉，李行導演，昨晚21點55分離開我們，去天上做菩薩了⋯⋯導演好走」。