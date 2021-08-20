【旅遊經 編輯部報導】2021葫蘆埤自然公園童趣節將於8月28日、29日及9月4日、5日連續兩週週末假期登場，大小朋友即可在暑假的結尾之際，好好至葫蘆埤自然公園FUN鬆玩。

黃偉哲市長表示，隨著疫情趨緩逐步解封，民眾緊繃已久的心情也開始期待放鬆，臺南市目前疫情控制得宜，為促進臺南觀光產業發展，振興經濟，市府團隊在配合二級警戒放寬之防疫規範之餘，緩緩推動各項觀光活動，並妥備各項防疫計畫及因應措施，讓民眾能安心出遊。

2020年童趣節活動照 （圖片：臺南市政府觀光旅遊局提供）

葫蘆埤自然公園於2018年首辦童趣節活動，即吸引許多大小朋友共襄盛舉，並獲踴躍回響。今年活動在疫情影響下未能於兒童節如期舉辦，在疫情趨緩後，為不負期待，經相關單位幾經評估考量後，安排在8月28日進行活動。為紓解活動人潮，振興地方觀光，更將原本1個週末的活動，加碼為2個週末辦理，且在遵守防疫規定前提下，各項節目也將避免民眾過度聚集適度控管人流，並做好環境及物品使用清消作業。

台南市觀光旅遊局表示，本次活動連續2週末安排了街藝、趣味團康、說故事、園區生態導覽等精采節目；在展售館1、2樓空間規劃了互動式體驗遊具來培養小朋友的體感及創意思維邏輯。另也與多家公私單位合辦大富翁遊樂場，小朋友可至服務台領取領取1張大富翁集章扇，於各宣導攤位或市集攤位集滿5格章，即可至服務台換取小禮物1份。

夏末初秋天氣炎熱，活動期間請準備防曬用品及飲水來參加活動，另外，目前疫情仍不可掉以輕心，請大家務必遵守防疫相關規定，出遊時請戴上口罩，並與他人維持適當的社交距離。

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圖片：臺南市政府觀光旅遊局提供