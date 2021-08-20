中國全國人大常委會近日在北京召開會議，審議把《反外國制裁法》在香港實施的事宜，原本預計今天（8月20日）閉幕時會通過草案，交由香港本地立法。據香港《南華早報》引述《華盛頓郵報》消息稱，「北京出人意料的推​​遲表決」。

中國全國人大常委會從週二（8月17日）開始一連4天在北京開會，其中一項議程是審議把《反外國制裁法》列入港澳《基本法》附件三決定草案，成為適用於香港的全國性法律。

不過，消息人士向《華盛頓郵報》透露，將影響深遠的反制裁法納入香港基本法，中國最高立法機構出人意料地的延遲投票日程，而該法案引發了商界對香港作為金融中心地位的影響的擔憂。

一些商界人士擔心，日後一旦外國制裁中港官員，在香港的外資銀行若執行外國制裁令，就可能構成違法。有經濟學者認為，如果陷於兩難境地，估計會有超過半數的外資銀行撤走。

消息人士告訴《華盛頓郵報》週五推遲表決的決定，而一位大陸消息人士表示，大陸中央政府「希望聽取有關此事的進一步意見」。

香港唯一的全國人大常委會代表譚耀忠確認延期，表示該機構已決定「暫時不投票，並將繼續研究相關問題」。

香港特首林鄭月娥17日出席行政會議之前承認，《反外國制裁法》可能再次引起憂慮。她已向人大常委會建議透過本地立法方式實施，以便對外進行解說。目前沒有本地立法的時間表，但已討論初步法律框架。本屆立法會任期將在今年10月屆滿，時間非常緊迫。