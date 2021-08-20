尋求連任的國民黨主席江啟臣日前拋出，若當選將邀請領袖級特使代表國民黨推動兩岸交流，江今天表示，先前他已向前總統馬英九報告兩岸論述，並拜託馬擔任代表赴陸推動交流，馬也有點頭。至於馬英九說不曉得江朱在兩岸論述的差別，江嘲諷，他已向馬英九報告，馬可能不知道朱立倫的兩岸論述。

國民黨主席選舉將於9月25日投票，各個候選人的兩岸論述備受關注。爭取連任的現任主席江啟臣日前拋出「憲法九二」，推動「以人為本」的兩岸關係，回到「不統、不獨、不武」的和平狀態，發起「兩岸和平發展委員會」，若順利連任，將邀請領袖級特使代表國民黨推動兩岸交流。

江啟臣上午接受《POP搶先爆》廣播專訪表示，先前他有和前總統馬英九報告目前兩岸情勢，他認為接下來國民黨在兩岸關係的改善應扮演更積極的角色，也主動拜託馬英九，若他連任，有機會推動兩岸交流，非常想要馬擔任代表赴陸交流，馬也有點頭。

江啟臣說，他個人當然不排除去對岸，但有不同情況的安排與交流，若馬英九願意的話，對於推動兩岸交流，就多了一名生力軍，除了馬英九外，前主席洪秀柱、前副主席郝龍斌、前立法院長王金平也很願意的話，通通可以是考量的對象，而他自己，只要水到渠成也責無旁貸。

主持人詢問，朱陣營認為朱立倫曾參與朱習會，有兩岸交流經驗，相較具有優勢，江啟臣認為，見過中國大陸國家主席習近平的人很多，他也見過，重點是在兩岸的行動上做什麼事，所以他才講若他做不到兩岸交流，他可以下台；若要依據誰有經驗，那新人永遠沒機會擔任國民黨任何職務，這樣的思維應拋棄。

此外，朱立倫23日將到金門致祭國軍先烈，江啟臣當天也將參與軍系團體的活動，被外界解讀搶奪軍系選票，江啟臣說，八二三的活動不是只有今年才舉辦，他去參加是要表達這日子對台灣的重大意義，他曾在金門服役，對八二三炮戰特別有感。

江啟臣也說，他22日就會到金門，他去年擔任主席到金門時，都有去致意，今年也是一樣，沒有說是特別為了選舉；現在選舉期間被說拉攏誰，但本來選舉就是要多方爭取。