國光生(4142)今日舉行股東會，董事長詹啟賢表示，公司以流感疫苗為產品主軸，立足台灣市場，並積極布局國際市場，包括歐洲、大陸、泰國、中亞地區，同時針對中東國家已送件申請疫苗藥證，其中，來自大陸流感疫苗訂單較去年大幅成長。

國光生技短中長期目標規畫有四價流感疫苗的國際市場拓展、新冠疫苗或其他疫苗相關生產與國際合作、持續開發新疫苗及新藥證取得、建立與國際及大中華區域夥伴關係開拓新市場。國光生技充填廠部分因接受專業充填服務業務，充填一線產能已近滿載，第2座充填線在110年完成確效後可投入生產，隨著充填業務增加，冷鏈GDP庫房建置亦配合規畫。

全球製藥GMP規範日趨嚴格，台灣藥事單位也以PIC/SGMP來規範管理，詹啟賢表示，公司先後獲得台灣TFDA、歐盟EMA、美國FDA、巴西ANVISAGMP符合性查廠認證，表示已具國際藥廠水準。

國光生技109年全年營收為18億6914萬元，流感疫苗廠109年可提供國內公費與自費的四價流感疫苗需求，國內市占率約55%；海外市場包括大陸三價流感疫苗、泰國四價流感疫苗及日本流感疫苗原液輸出。國光生技指出，109年充填業績量成長加速，而在非流感疫苗季節，與大陸天道醫藥的歐洲市場抗凝血藥物充填服務，高需求合約數量，增加了充填產能利用率。