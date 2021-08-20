宜蘭市公所在「市民之森廣場」布置了羅嘉翎的大型看板，讓民眾拍照打卡。（宜蘭市公所提供／胡健森宜蘭傳真）

勇奪2020東京奧運跆拳道項目銅牌的羅嘉翎，因長相甜美，還有個「國民女友」的稱號，因小時候經常到宜蘭比賽，對宜蘭印象深刻，14日舉行外縣市感恩巡禮，首站特別拜會宜蘭市長江聰淵，宜蘭市公所也進一步表達善意，在公所後方的「市民之森廣場」布置了羅嘉翎親筆簽名的大型看板，邀請所有民眾拍照打卡，另外還將提供有羅嘉齡簽名的A3加框精美簽名照片要送給大家。

在前幾天的感恩巡禮中，羅嘉翎對於宜蘭市長江聰淵過去擔任跆拳道委員會主委期間，在宜蘭厚植基層跆拳道活動的努力表示感謝，也留下奧運奪牌時的精裝簽名照片給江市長當紀念，一同分享在奧運舞台上的榮耀。

市公所隨後取得正式授權，在「市民之森廣場」布置由羅嘉翎親筆簽名，以及空中飛踢英姿的大型看板，開放民眾在大型看板前擺出有趣各種的姿勢與羅嘉翎「對打」，並打卡拍照留念。

市公所還另外加碼，提供有羅嘉齡簽名的A3加框精美簽名照片當做小禮物，只要在8月24日中午之前，前往市民之森廣場與羅嘉翎親筆簽名的大型看板與幾米地標合照，以留言方式上傳江聰淵粉專，就有機會獲得簽名照片。