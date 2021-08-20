8月豪雨重創高雄山區，今明兩天公路總局開放從梅山口至向陽路段緊急通行，讓物資得以運補，困在山區多時的金煌芒果也陸續運出，市府農業局與桃源區公所合作啟動運費補助，降低農民繞道運輸成本。

8月初豪雨重創高雄山區，尤其桃源區明霸克露橋遭土石流沖毀，使得桃源區梅山、復興及拉芙蘭三里聯外道路完全中斷，猶如孤島。8月正值桃源金煌芒果採收期，即使公路單位積極搶修道路，卻因天候不佳阻撓仍無法通行。今明兩天公路總局開放梅山口至向陽路段緊急通行，故金煌芒果可經此路段運送下山販售，市府農業局全力協助農民繞道運輸，並補助農民因繞道所增加的運費成本，降低負擔。

農業局長張清榮表示，目前山區氣候仍不穩定，持續降雨造成道路修復困難，已協調貨運經臺東上山載運金煌芒果，並補助農民運送下山所增加的運費成本預計200公噸，並委託桃源區公所協助辦理。張清榮感謝公路總局協助桃源復興等3里民眾緊急通行的需求，他說，山區災後重建相當不易且危險，日前也已輔導農民將成熟的金煌芒果先烘製成果乾並上架「高雄首選電商平台」，截至18日上午已賣出超過6000包，感謝各界的熱心預購，道路修復後將依序發貨。對於山區受災農民所受到困境感同身受，希望大家能同心協力，一起度過這個老天爺給的考驗。