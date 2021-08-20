長安醫院骨科主任醫師楊志鴻說，膝關節經診斷後雖為退化性關節炎第4期至仍可以手術治療。（長安醫院提供／張妍溱台中傳真）

87歲吳阿嬤兩腳膝蓋痛一甲子，3年前症狀變嚴重，走路約15分鐘就軟腳、無法上下樓梯、長期睡不好，其他醫院因年齡建議保守治療，因疼痛難耐，經就醫建議做關節置換手術，經診斷仍可以採微創手術治療，術後當天即可靠輔助器下床走路，逐漸不疼痛，甚至可以一覺到天亮，也願意外出走走。。

長安醫院骨科主任醫師楊志鴻說，阿嬤因年輕坐月子期間沒有保養好，從26歲就膝蓋痛，試過注射玻尿酸、B群、止痛藥都沒改善，「痛起來像是電鑽鑽進去筋骨那樣痠痛」阿嬤這樣說，而且痛到晚上睡不好，每天頂多睡1.5至2小時。

楊志鴻說，病患身體檢查狀況不錯，膝關節經診斷後雖為退化性關節炎第4期至仍可以手術治療，和家屬討論後決定2腳膝蓋同時置換人工關節，讓老人家能夠在一次麻醉下，讓庝痛一次解決，取代傳統一次一腳的手術方式，減少一腳處理好以後，另一腳還在庝痛的狀況。

楊志鴻表示，目前醫院有和美國專家、北部教授級專家合作，指導如何在傷口小、減少軟組織的破壞下，讓人工關節置換有更好的方式，讓病人在術後可以更快行走自如。呼籲有膝關節退化的老人家，如果藥物治療真的沒有用，又很想改善生活品質的話，盡早給醫師評估診斷。