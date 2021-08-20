又鬥嘴了！台灣大哥大今日召開股東會，董事長蔡明忠表示，電信匯流與電商結合是未來趨勢，致力轉型成科技領導業者，市場現在只看到台灣大電信本業的價值，沒有看到台灣大持有momo的巿場價值，對手是「一語驚醒巿場夢中人」，反將遠傳董事長徐旭東一軍。

電信雙雄不只業績、用戶數互尬，兩位大老闆唇槍舌戰更是精彩。徐旭東在遠傳股東會上意有所指地說，電信的收益就要純粹以電信本業來論，而不是把零售等等都加在裡面計算，這種作法並「不純粹」，暗喻台灣大是因momo購物挹注獲利。

台灣大今日召開股東會，蔡明忠雖未點名，但話中有話，表示台灣大以轉型科技電信領導業者自許，電子商務轉移至固網行動已成趨勢，投資momo的策略非常正確，還恭維同業（徐旭東）的話「一語驚醒夢中人」，讓市場更能看到台灣大增值潛力。

蔡明忠說，台灣有很多跨產業的企業集團，均認列子公司營收，例如電商巨擘亞馬遜也透過AWS跨入電信產業。台灣大也把在台灣投資momo的經驗複製，日前斥資5.6 億元投資越南電商龍頭TIKI GLOBAL，對東南亞市場很有信心。

對於5G開台超過一年的表現，蔡明忠說，4G用戶轉換使用5G的速度，不如3G轉換4G，5G還需要花1～2年時間，5G用戶規模才會爆發成長。但預期5G應用服務成長的爆發性結果，一兩年內應該就會看到，5G創新應用會發展得非常快速。