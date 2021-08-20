淡北道路預定道路上有人噴漆「張連榮死全家」，支持淡北道路聯盟發起人張連榮說已經報警處理（翻攝自張連榮臉書貼文／戴上容新北傳真）

支持淡北道路聯盟發起人張連榮近日遭紅色噴漆詛咒「張連榮死全家」；張連榮18日於臉書社團公布，於淡水區中正東路鐵皮圍籬（淡北道路預定道路上），疑有心人士以紅漆噴上「張連榮死全家」，他表示，19日已赴警局報案，為了爭取安全道路，他無憂無懼，只擔心家人受到牽連。

張連榮臉書貼文指出，「為淡水、北海岸鄉親爭取一條平安回家的道路，就要遭受這樣惡毒的詛咒、威脅人身安全。我雖無所畏懼，但這種下流齷齪的行為，相信大家都無法容忍，已經報警偵辦中。請為我和淡北道路留言兩個字加油」，貼文吸引500多人按讚，400多則支持留言。

張連榮說，雖然說文中說他自己無所畏懼，但是這幾日他都睡不好，很害怕有心人士來暗的，更怕自己的家人收到牽連。淡水警方表示，已接獲報案，目前已調閱附近監視器偵辦中。

淡北道路開發案20日上午於捷運紅樹林站會勘，交通部長王國材指示，新北市府要與北市辦理說明會，張連榮20日受訪無奈表示，淡水開發是由中央開始，淡北道路本來就該由中央負擔，沒想到今日還甩鍋給地方，如果中央沒有開發新市鎮，根本不需要這條道路，責任本就在中央。

張連榮無奈表示，中央不但不出錢，還有串連北投地方里長反對，淡北道路提出25年了還沒定案，至於是否有其他考量，他不願去猜測，希望顧慮到淡水、三芝、石門20幾萬人民的痛苦，淡水交通問題說要解決，但到現在還沒處理。