被譽為「台灣電影教父」的導演李行，19日晚間因心肺衰竭病逝於台北，享耆壽91歲。他的一生對華語電影貢獻卓著，也無私提攜影壇無數後輩。

「台灣之光」導演李安今年農曆年後，因朱延平邀請，與李行吃春酒相聚，豈料卻是最後一面。李安20日得知憾事，哀傷表示：「李行導演是台灣電影的前輩，他對國片的貢獻與提𢹂後進，以及終生致力電影文化的發展交流，都是我們電影人的楷模。永遠懷念他。」

金馬執委會也形容，導演李行堪稱在台灣電影史上教父級人物，有多達7部執導作品囊括金馬獎最佳影片，個人也得過3次最佳導演和1座終身成就獎。雖然很早就得過金馬獎，但李行勸年輕導演不必太在意得不得獎，只要禁得起磨鍊，就會有成器的一天。

跟他合作而得獎的影帝影后包括秦漢、林鳳嬌、歐威、葛香亭、崔福生。叱吒國際的導演侯孝賢早年曾是他的編劇和副導，多才多藝的張艾嘉更因演出他的《碧雲天》拿到第一座金馬（女配角），張艾嘉今聞噩耗也難過不已。

李行也一直把恩師唐紹華導演的話奉為圭臬：「要把電影當成是一場馬拉松」，並曾說：「我對電影是無私的，我做電影不是為我自己，是要把電影做好，是為了整體的電影的成功，不是為了個人在電影裡面的成功。」