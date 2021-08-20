塔利班重新接管阿富汗，許多人計劃出逃。法國向來是接收阿富汗難民較多的國家之一，右派人士呼籲舉辦公投決定政策。法媒指出，移民議題將成為明年總統與國會大選的核心戰場。

隨著阿富汗平民政府垮台、伊斯蘭強硬派民兵組織塔利班（Taliban）再度掌權，預計將有大批阿富汗人逃離家園，至歐美國家尋求庇護。

面對可能的難民潮，法國右派政治人士感到憂心，有國會議員齊歐堤（Eric Ciotti）等人提出舉辦移民議題公民投票，並建議史無前例與明年6月中的國會選舉一起舉行。

費加洛報（Le Figaro）寫道：「無論如何，各界都預測這個有關移民且重複出現的問題將會是總統大選的核心。」

共和黨（LR）參議員霍塔尤（Bruno Retailleau）表示：「移民公投有民主與行政效率上的雙重必要性。首先因為過去40多年來，沒有一個現象如移民這樣影響法國社會，而法國人也從沒有商議的機會。再者，移民處置也需克服許多憲法障礙，因為我們很常需要靠法官解釋。」

對右派人士而言，移民議題的核心其實是國家主權問題，需要修改憲法，並且可透過公投尋求與法國公民諮商。坎城市長李斯納德（David Lisnard）認為「這是讓法治國家與人民主權和解的唯一方式」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）16日就阿富汗局勢發表演說，表示要協助曾幫助法國的阿富汗雇員，也強調應「預防與杜絕可能的大量非法移民潮」。

然而，這番言論激起眾多左派政治領袖的怒火。生態黨團（primaire écologiste）2022年總統參選人之一的歐洲議員賈多（Yannick Jadot）在推特（Twitter ）上寫道：「聽到馬克宏先宣稱這些逃離塔利班地獄的女性、男性和孩子是威脅、是非法移民，然後才是受害者和可能的難民，實在讓人感到吃驚。」

「歐洲生態綠黨」（EELV）秘書長白武（Julien Bayou）指「馬克宏讓法國丟臉」；極左派「不屈法國」（La France insoumise）則說這樣的回應「很卑鄙」；社會黨參議員、家庭、兒童及女權事務部前部長羅西紐（Laurence Rossignol）則批評「如此犬儒主義，如此恥辱」。

面對爭議，馬克宏當晚立即在推特上回應，表示有人想曲解其意，說「法國會持續履行保護受威脅民眾的義務」。

17日總統府艾里賽宮（Elysée）聲明表示，法國非常關切阿富汗人情況，「我們不需要感到羞恥，因為法國是接受最多阿富汗人且給予他們最多保護的國家之一」。

自2018年起，法國接收了約1萬名阿富汗庇護申請者，而歐洲聯盟（EU）成員國總共接收5萬人。

法國難民保護局（Ofpra）今年已處理8200個案件，64%的申請者能獲得庇護，若算上上訴審查，則通過機率高達89.9%。歐盟平均則為63%。