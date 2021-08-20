連接線器廠信邦(3023)上半年稅後盈餘為12.23億元，創下歷年同期新高，每股盈餘為5.25元，累計前7月合併營收為146.92億元，年成長24.88%，由於第3季為傳統旺季，信邦表示，第3季營運可望再創單季歷史新高，今天除息一度填息70%。

信邦今天除息，每股配息6.28812511元，盤中股價一度上漲4.5元，填息幅度約71.5%。

信邦今年上半年合併營收123.82億元，年成長26.72%，創下歷年同期新高，合併毛利率25.92%，年減0.1個百分點，營業淨利15.36億元，年成長24.93%，稅後盈餘為12.23億元，年成長18.14%，亦是歷年同期新高，每股盈餘為5.25元。

受惠於汽車、醫療及工業相關產品需求暢旺，信邦7月合併營收首度突破22億元，達22.01億元，月增0.97%，年成長15.29%，再創單月歷史新高；累計前7月合併營收為146.92億元，較去年同期成長24.88%；信邦表示，第3季可望延續往年趨勢，有機會超越第2季，再創單季歷史新高。