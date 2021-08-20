被譽為「台灣電影教父」的國寶級導演李行昨（19日）晚間9點55分，因心肺衰竭病逝於台北，享耆壽91歲，人在香港的甄珍得知這項噩耗，哽咽地表示：「他是我的恩師，接到這個消息，我真的是無法接受，老人家這樣突然離開，非常難過。」前年李行導演出席她出道50周年經典展，曾說自己的人生90歲才開始，要一生為電影貢獻，「這種精神讓人相當欽佩，很可惜台灣失去了一個這麼傑出的導演」。

甄珍憶起這位認識50多年的老友，她說「我覺得他最疼我，對我特別好，除了電影外，也會常會噓寒問暖，就像父女一樣，所以我很感恩」，接著分享「李行導演帶領台灣電影起飛，在他的手裡捧紅了林鳳嬌、秦漢、張艾嘉這麼多的大明星，我們真的有太多的回憶，從《今天不回家》開始合作，當時李行是製片，白景瑞導演，之後便一直合作，每次都非常愉快、順利，他為人善良、耿直、見義勇為，雖然有時候脾氣大了一點，但在工作上是相當嚴謹、負責，對所有演員、工作人員也是非常真心地教導。」

甄珍5月腦出血開顱手術後復原不錯，但不知為何昨晚頭暈、血壓高，吃了藥才入睡，沒想到今天早上就接到朱延平打來告知他李行導演過世的消息，當場痛哭、泣不成聲，也提到自己只要回台必定會和李行導演相聚，2人最後一次見面是她去年9月回台北，有到李行導演的家中探望，雖然今年也有通過幾次電話，但因為李行導演年紀大了聽力不是很好，所以沒有聊太多，讓她不禁大嘆：「他真的是電影界的一代偉人，人生無常，這場疫情讓我們連最後一面都沒辦法見到。」

並表示雖然香港疫苗很多，但因為她有慢性病，日前詢問腦科、心臓科醫生都建議她打科興，副作用比較少，不過她看新聞很多人打了仍中標，所以不敢打疫苗，仍在觀望中。所以現在回台還要隔離14天，也來不及參加李行的告別式，最後再次難過喊「只能說一句『我最敬愛的李行導演，一路好走，我會永遠懷念』」。

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