新冠肺炎變種病毒威脅持續擴散，國光生技（4142）透露新冠疫苗研發進度。國光生表示，國光的新冠疫苗二、三期計畫都將在國外進行，主要以東南亞疫情嚴重的國家為主，但詳細國家因保密協定，還不能揭露，目前二期進度預計第三季核准啟動，預計收案300到400人。後續也將在東南亞國家進行萬人的三期臨床試驗。

國光生技強調，由於疫情朝向流感化趨勢，將不朝向爭取國際緊急使用授權 (EUA)，將會以完成傳統二、三期臨床試驗，正式申請藥證為目的，爭取將來打第三劑，或是補打疫苗的市場。

此外，國光生流感疫苗預計本季底開始陸續出貨並開始貢獻營收，加上國際代工訂單較去年成長，預期全年本業營收有望年增近2成。國光生代工法商賽諾菲 (Sanofi) 流感疫苗訂單，今年銷售地區從美國擴展至英國，疫苗出貨量較去年增加；看好明年將再新增更多歐洲地區，營收有望進一步成長。

國光生指出，新冠疫苗二、三期計畫都將在國外進行。由於保密協定，不能透露合作國家，但是包含劑量探索等內容，都已經討論完成，將在東南亞國家約收案3、400人，進行二期，順利完成二期後，後續也將在東南亞國家進行萬人的三期臨床試驗。

疾管署今年公費流感疫苗總採購量約633萬劑，國光生拿下最多採購量、約368.83萬劑，占整體比重58％，預計10月開始陸續出貨、貢獻營收。至於今年自費流感疫苗供應量有望從去年5萬劑提升至10萬劑，並交由子公司安特羅 (6564) 進行鋪貨與銷售。

此外，國光生原預期今年中國流感疫苗可取得四價流感疫苗藥證，但因當地審查時程受到疫情影響被迫遞延，因此今年仍供應三價流感疫苗；價格雖不及四價疫苗，不過整體出貨量較去年增加4-5倍、約120～150萬劑。