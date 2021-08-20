美國自阿富汗撤軍，引發棄台疑慮，美國總統拜登強調，美國信守承諾，北約若遭侵略，美國會做出回應，對台日韓做法亦同。學者今天分析，拜登相關發言，可視為美國台海政策走向建設性戰略清晰。

拜登昨天接受媒體專訪，被問及對中國譏諷台灣人民不能指望美國的看法時，回應上述內容。美國國務院發言人普萊斯也說，台海和平與安全是美國持久利益，也是印太區域穩定關鍵，不受阿富汗或他處情勢影響，美國會持續深化與台灣關係。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲上午受訪表示，所謂建設性戰略清晰，特徵可由幾個指標觀察，一是中共若以武力入侵台灣，美國將採取回應。二是軍力展示，例如美軍艦定期通過台海，美軍也強化在台海周邊的活動與布署，及各軍種飛機齊現台灣，海軍C-40 運輸機曾借道台灣領空前往南海即是一例。

蘇紫雲指出，第三項指標為公開戰術行動，例如美國作戰艦艇通過台海的相關動態都由第七艦隊、太平洋艦隊司令部透過社群媒體發布，顯為軍事公眾外交的作為，目的在於展現美軍對台承諾。

前外交部長程建人則分析，拜登撤軍阿富汗，國內外反應不佳，更引發保守派及自由派媒體抨擊，拜登此際當然做出若干表述為自己辯駁。

程建人說，從歷史上來看，美國等其他國家依照國家利益行事。台灣雖和阿富汗及南越不同，但大國以國家利益為主不變，當前幫助台灣合乎美國印太戰略利益，至於美國將出多少力協助台灣，外界應將台美關係及兩岸關係納入思考。

政治大學名譽教授丁樹範表示，阿富汗70年代成為部落導向國，無行政部門進行有效統治，塔利班實力相對堅實，雖然吸引多部落加入，但仍有反塔利班勢力持續抗拒塔利班掌權，若以這類狀況與台灣現勢相較，再推測美國是否終將棄台，是不倫不類的類比。