針對美國總統拜登指台灣若遭侵略，美方會做出回應，不過，拜登政府官員又強調，美對台政策沒有改變，尋求連任的國民黨主席江啟臣今說，拜登只是表達美國對外的承諾就是承諾，並沒有說得很清楚，當台灣發生什麼狀況時要出兵，而美國對台的承諾就寫在「台灣關係法」當中，維持戰略模糊，台灣不用過度放大解讀。

江啟臣上午接受《POP搶先爆》廣播專訪表示，阿富汗事件的確讓拜登承受很多內外壓力，其實美國對於同盟國、準同盟國或夥伴關係的承諾，完全是case by case。

江啟臣說，拜登把台灣、日本、韓國與北約國家放在一起，當然會引發外界誤解，所以美方高層官員才會出面澄清，稱對台政策沒有改變，美國對台政策始終維持戰略模糊。

江啟臣指出，熟稔外交事務的拜登，此次口誤的機率或許有，但他不認為到非常嚴重的口誤，倒是拜登試圖表達美方的承諾，台灣不用過度放大解讀，他並奉勸民進黨不要拿拜登的話來做大內宣、過度解讀，美國就是定調對台政策立場沒有改變，也就是回到「台灣關係法」，維持戰略模糊。

談到中廣董事長趙少康稱阿富汗恐成台灣前車之鑑，是否擔心國民黨可能被認為與中共立場一致？江啟臣說，趙少康是從自己的角度做評論，蔡英文總統應該告訴人民，台灣面對當前處境，做了什麼準備。

江啟臣強調，民進黨沒有經歷過戰爭，國民黨有經歷過，他也經歷過戰爭邊緣，人民不應該被推到戰爭邊緣，蔡英文身為國家領導者的態度是什麼？是與戰地共存亡，還是要避免斬首，率先逃走？行政院長蘇貞昌說要拿掃把對抗，這不是聰明的作法，請問民進黨的戰略是什麼？

至於蔡英文日前在民進黨中常會發表823金門戰役週年談話，江啟臣說，民進黨應該先交待自己的史觀，過去民進黨講過不一樣的話，稱823是國民黨的事，國、共兩黨的事，與民進黨無關，現在又講另一套話，講成823與民進黨非常有關，這會讓綠營底下的人可能適應不了，他希望民進黨要坦然面對歷史，更不應該扭曲歷史。