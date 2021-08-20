新北市金山區公所於今年續辦「第6屆金山甘藷王競賽」，報名收件時間8月30日上午9時至下午3時止。（金山區公所提供）

新北市金山區公所為讓在地農友有良性切磋的活動體驗，採用當季及當令盛產的甘藷，於今年續辦「第6屆金山甘藷王競賽」，報名收件時間8月30日上午9時至下午3時止，邀請農友以金山在地栽種之甘藷，來參加評選，藉由此次競賽來提升甘藷栽培技術及銷售價格，進而推廣與行銷金山地區農特產。

金山區長廖武輝表示，透過競賽讓參加之農友相互交流種植經驗，更讓民眾了解農民的辛苦及照顧甘藷的耐心、用心的耕作態度，做好田間管理，才能種出尚健康、尚養生的天然食材。

競賽評選方式分重量、甜度及造型等3組，每組參賽額度上限100名，篩選時間同步於8月30日下午3時至下午5時在公所4樓會議室進行。重量組及甜度組將分別由電子磅秤、數字型甜度檢測器，分別選出入圍前3名，予以獎勵；另造型組部分將由專業美術系背景評審挑出前3名優勝作品，予以獎勵並於記者美食團活動現場展示。

金山甘藷王競賽即將展開，徵求有興趣之農友踴躍報名參加，有關賽事資訊可至金山區公所網站查詢，另因應疫情指揮中心相關防疫政策，參賽者仍需遵守相關防疫規定，相關訊息可電洽區公所農經課（02-24985965分機161）詢問比賽相關規則。