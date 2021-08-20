新莊區中港路、中華路定點垃圾車內12日上午遭人丟棄死亡女嬰，警方循線逮捕43歲陳姓生母。陳女辯稱不知自己懷孕，檢警訊後依殺人、遺棄屍體等罪嫌送辦，檢方諭令5萬元交保。女嬰DNA檢驗報告今天出爐，女嬰與陳女、陳女丈夫DNA吻合，相關刑事責任仍有待調查。

據了解，該輛垃圾車每日上午6時定點停放在中港路、中華路口，12日上午6時50分許，垃圾車楊姓女駕駛開動車上翻攪器翻動垃圾，赫見車內竟有1具嬰屍，緊急停收垃圾，向警方報案。

新莊警分局調閱監視器清查，發現其中一袋垃圾內有殘留胎盤及一般民生廢棄物，警方特別注意到有數個藍紫色的口罩，經比對監視器畫面，果然找出一名戴藍紫色口罩女子騎腳踏車前往丟棄垃圾，鎖定該女子涉案。

擔任會計的陳女供稱與先生育有2子，已讀國中、高中，因經期一向不規則，沒意識到已懷孕，也不曾到醫院檢查確認，早上腹痛如廁，也不確定是不是生下小孩，因太緊張，才用便利袋包裹，裝進專用垃圾袋丟棄，自行清理後，照常到公司上班。

法醫相驗研判女嬰在母胎約7個月大，有臍帶繞頸狀況，至於女嬰是否為死胎或遺棄致死，仍待解剖釐清。陳女丈夫則難過表示，老婆確實是慌了，發生後都沒講，自己面對處理，認為他們有兩個兒子，剛好缺女兒，有了生下來也不錯。

今天DNA檢驗報告出爐，女嬰與陳女、陳女丈夫DNA吻合，檢方相驗女嬰約7月大，有臍帶繞頸情況，女嬰解剖後檢驗報告仍未出爐，相關刑責仍待檢方調查釐清。