市場擔憂需求前景疲軟再加上近期美元走強，大宗商品價格近日顯著承壓，布倫特油價昨天收低2.6%至66.4美元，連續第6日下跌，呈現了去年2月以來最長的跌勢（今早小幅反彈0.4%）。瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）最新觀點認為，工業金屬市場供需仍然緊張，國際銅及鋁價有望重返11,000及2,700美元。而石油供給增長相對落後，相信明年前石油市場維持供不應求，支持油價在未來6個月回升至75美元或以上。此外，瑞銀也預估明年9月前日圓匯率將逐步下行至116。

美元指數創9個月新高。美聯儲政策會議紀要披露，美國就業情況正取得進展，今年內可能開始縮減買債規模，時間比市場預期的要早。消息刺激美元拉升，美元指數（DXY）昨天進一步突破93.5，英鎊及澳元下跌超過0.7%及1%，匯率今早最低分別報1.3628及0.7144美元。

瑞銀指出，美聯儲的縮減計畫並不清晰，當前，瑞銀保持對美元的中性看法，但美元明年將呈現升值的態勢。隨著全球經濟逐步重啟，英國及加拿大等央行也許先行收緊政策，對英鎊及加元構成支持，但日圓及瑞士法郎等避險貨幣面對的下行壓力料將較大。

日圓昨日曾經跌破110水平，預估明年9月前匯率將逐步下行至116，投資者可以考慮利用日圓作為融資貨幣。對於有估計首相菅義偉可能在9月5日殘奧會結束後解散眾議院，並提前在10月10或17日舉行大選，以避過自民黨總裁選舉。如果自民黨贏得大選，他仍然很可能保住首相職位。