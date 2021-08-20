台股今天上下震盪近260點，台積電殺尾盤，終場台股收在16341.94點，翻黑下跌33.46點。法人指出，台股今天低點下破昨天反彈位置，短期大盤不排除再向下回測低點。

市場仍關注美國聯準會（FED）暗示減少購債的後續效應，牽動台股今天盤勢劇烈震盪，上下震盪近260點，尾盤一筆175億元的賣壓摜入、台積電殺尾盤，終場台股再翻黑下跌33.46點，收在16341.94點，跌幅0.2%，其中電子股翻黑下挫0.48%，金融股也翻黑小跌0.18%。台股今天也收週線，下跌640.17點，週線連2黑。

大盤今天成交值持續萎縮來到新台幣3478.23億元，其中電子股成交值約1762億元，占比約50.6%，航運股成交值約1006億元，占比約29%。

法人指出，台股今天低點下破昨天的反彈位置，短期大盤不排除再向下回測低點；下週全球央行年會將在美國懷俄明州的傑克森霍爾（Jackson Hole）登場，美國聯準會官員可能透露更明確的減少購債訊息，牽動市場觀望氣氛續濃。（編輯：潘羿菁）1100820