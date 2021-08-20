本月（13）日淡水有名30多歲男子邊用手機邊操作超商數位服務機器欲購買2千元遊戲點數引起店員注意，於是請警方到場關切，淡水警分局中正路派出所巡佐蕭尊仁、警員蔡宜真前往了解，張姓男子面對員警詢問起先支吾其詞不肯正面回應，直到警員蔡宜真慢慢突破他的心防，才坦承是想約網友出來見面，但是對方請他先幫忙購買遊戲點數，等見了面就會給他錢，在員警不斷耐心地告訴他此舉只會讓錢有去無回後，張男才終於相信此為詐騙集團手法，成功保住自己的積蓄。

無獨有偶，本月（16）日一名林姓女子想要找工作，上網刊登求職需求後，便有人以LINE與她聯繫，對方稱公司為了審核銀行帳戶及員工資格，必須將存摺及身分證拍照上傳，林女不疑有他照做，對方又以公司會幫忙設定銀行帳戶為由，要求林女前往超商以「店到店」方式，將存摺、提款卡及身分證寄給公司，林女準備寄出時，店長察覺有異，勸說勿將個人證件以此方式寄出，卻無法撼動林女的決心，直到淡水警分局水源派出所警員陳銘宣、劉軒綸恰好到超商巡簽，店長立即上前說明並求助，員警了解案情後，向林女分析這個是詐騙集團以假求職真詐騙方式，詐取存摺和提款卡，藉以作為詐騙集團人頭帳戶，經警方不斷地勸說林女終於醒悟，頻向警方及超商店長致謝。

淡水分局呼籲，民眾網路交友務須謹慎，千萬不要聽信任何人以「身分認證」等理由，前往購買遊戲點數，另外應徵工作時若對方要求寄出或交付存摺、提款卡或證件就一定是詐騙，也千萬不要聽信交出，以免個人資料遭利用成人頭戶，變成詐欺共犯，有任何與詐騙相關疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線查證。

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