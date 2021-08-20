三重商工製圖科專題實作作品勇奪機械群專題組全國第一名（三重商工提供／戴上容新北傳真）

教育部為鼓勵全國各高級中等學校師生於專題製作與創意上的展現，舉辦全國高級中等學校專業群科專題及創意製作競賽全國競賽，該競賽分為15職群，每一職群又分為專題組及創意組2組，且競賽又分為校內初賽、各職群複賽及全國決賽3關，新北市三重商工校師生逐級過關斬將，榮獲機械群專題組全國第1名與佳作、商業與管理群創意組全國第1名與第3名佳績。

三重商工校長李立泰表示，全國高級中等學校專業群科專題及創意製作競賽，係鼓勵學生培養創新思考能力及科技整合能力、考驗學生將在校學習的專業課程內容融會貫通並進一步發想，創造競賽作品，藉由競賽推動方式，除了落實學生實作能力外，更是考驗學校教學成果最具體的展現。此外，在競賽過程，學生就參賽作品進行口頭報告與現場答覆，亦培養學生表達能力及思考溝通能力，實屬更高層次的多元展現方式。

三重商工師生有感於去年以來全球新冠肺炎疫情爆發對人類生活帶來的衝擊，各科的師生除了主動投入許多防疫工具的製作，例如防疫殺菌燈，師生更將與防疫相關的需求結合校內專題實作課程發展出作品。

重商製圖科學生透過專題製作利用AI人工智慧進行辨識，判定口罩是否佩戴確實，再配合閘門和讀卡機來控制閘門開關，減少防疫破口，藉此保障校園進出的安全性；另外，資處科學生為協助校內合作社於中午人潮眾多時，執行控管學生配戴口罩，使用Python語言及Yolo（物體偵測類神經網路）來製作口罩辨識系統，解決合作社人力控管不足無法有效控管是否進入者確實戴口罩的問題，避免校內販賣空間成為校園防疫破口。

板金科學生也發揮巧思，設計一台大象造型的自動感應酒精機-「萬象更新」，希望能提升孩童主動消毒雙手，鼓勵學童從小就養成勤洗手的好習慣，防疫期間各科齊心共同為防疫盡一份心力。

同時，重商資處科學生透過網路爬蟲技術製作升學網站，設計出可以讓高三同學可以在單一網站上直接篩選出想要的升學資訊，並透過Line Notify將升學重要時程自動化推播至升學群組，不僅協助教務處老師減輕負擔，也讓高三同學更能專心準備升學。各科學生都將課程所學應用在日常生活的需求上，真正做到學有所長、務實致用。

未來的時代急需培育具實作力、創新力及跨域力之新興產業專業技術人才，三重商工透過新北市教育局的頂尖群科計畫積極推動專題製作課程，讓學生能充分將所學技術跟社會環境結合，符應新北市推動SDGs政策，期盼技高學生發揮實作專長，為打造永續美好新北市一同貢獻所學。